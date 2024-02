Mutares Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse des Sentiments und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Mutares & in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhalten sie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Mutares & ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Aktienkurs von Mutares & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 113,58 Prozent erzielt, was 107,98 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 4,42 Prozent, wobei Mutares & aktuell 109,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auch näher untersucht. Der 7-Tage-RSI liegt bei 93,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mutares &-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,52, was bedeutet, dass Mutares & hier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Mutares & eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mutares & nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral".

