Mutares Aktie: Ist es vollbracht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mutares & beträgt derzeit 2,5 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 57 im Bereich Kapitalmärkte. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge sowie die Stimmungsänderung eine neutrale Bewertung ergeben. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mutares & bei 27,8 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 35,45 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 34,9 EUR, was einem Abstand von +1,58 Prozent entspricht, und damit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite liegt bei 6,33 Prozent und damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,53 Prozent im Bereich Kapitalmärkte. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Mutares & als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite wird hierbei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

