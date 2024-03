Mutares Aktie: Immer langsam!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Mutares & beträgt das aktuelle KGV 2. Im Vergleich dazu haben andere Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 60. Dementsprechend ist Mutares & aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Mutares & als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mutares &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,64 und ein Wert für den RSI25 von 61,78. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Mutares & in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die häufigen Diskussionen über Mutares & in den sozialen Medien zeigen, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Insgesamt bekommt die Aktie deshalb ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Mutares & eine Dividendenrendite in Höhe von 5,08 % erzielt werden. Dies liegt 0,46 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Neutral".

