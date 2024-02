Mutares Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse zeigt, dass die Mutares & derzeit als "Gut" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,57 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (34,7 EUR) um +25,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 34,69 EUR zeigt eine Abweichung von +0,03 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Mutares & in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mutares & derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Kapitalmärkten, mit einem Unterschied von 0,77 Prozentpunkten (6,33 % gegenüber 5,56 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mutares & weist mit einem Wert von 2,5 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt bei Kapitalmärkten, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 56,97, was einen Abstand von 96 Prozent zeigt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

