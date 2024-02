Mutares Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Bei Mutares & hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, weshalb dieses Kriterium neutral bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Mutares & daher in dieser Stufe ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Mutares & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen in den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut" Bewertung.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Mutares & eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,53%) darstellt. In dieser Kategorie erhält die Mutares &-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mutares &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,86 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,15 EUR liegt (Unterschied +26,17 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, wobei die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Mutares &-Aktie.

Sollten Mutares Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Mutares jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mutares-Analyse.

Mutares: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...