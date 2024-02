Mutares Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Mutares & übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance des Finanzsektors um mehr als 108 Prozent, mit einer Rendite von 113,58 Prozent. In der "Kapitalmärkte"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 4,1 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Mutares & eine Rendite von 109,48 Prozent erzielt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Mutares & beträgt 6,33 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (5,56 Prozent) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Mutares & eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse erhält die Mutares &-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einem positiven Abweichung von +25,9 Prozent des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 27,68 EUR. Die Bewertung ändert sich jedoch beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). In diesem Fall erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

