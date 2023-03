Mutares: Achtungserfolg. 100 Mio EUR für Anleihe „geholt“. Und jetzt kann es weitergehen, mit Turbo…

Mutares schien diesmal alles richtigzumachen – eine neue Anleihe soll emittiert werden zu äusserst attraktiven Konditionen – mit derzeit „gut 10%“ Rendite. Mit einem erfolgreichen Track-Rekord, starken Zahlen und einem verhältnismässig überschaubarem Zielvolumen. Und im Interview mit dem nwm hat der CIO Johannes Laumann überzeugend erläutert, was man mit dem frischen Geld machen kann, warum die Verzinsung „locker“ verdient werden kann und wo die Mutares derzeit wirtschaftlich steht. Und genau dann waren während der Zeichnungsfrist für die neue – bis zu – 125 Mio EUR Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) auf einmal Bankenpleiten in Amerika, eine wackelndes Grossbank in Europa Treiber der Unsicherheit an den Kapitalmärkten – giftiges Umfeld für das „Einsammeln“ von Geld.

Wenigstens konnte man aus München während der Zeichnungsphase nochmals durch eine weitere Übernahme belegen, dass am „Markt“ die Chancen für auf „Spezialfälle“ ausgerichtete Sanierer immer vorhanden sind. Wahrscheinlich noch am günstigsten in einer allgemeinen Unsicherheitsphase. Und das zu beweisen, dafür gab es letztendlich Vertrauen am Kapitalmarkt – zwar weniger als erhofft, aber für die aktuelle Lage beeindruckend:

100 Mio EUR für neue 4 jährige Mutares Anleihe – verzinst mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 8,5 % p.a.

Die Transaktion wurde nach Worten des Vorstands der Gesellschaft trotz der jüngsten Verwerfungen durch die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz vom Markt sehr gut aufgenommen. Aufgrund des unruhigen Marktumfeldes habe der Vorstand beschlossen, die Transaktion auf ein Volumen von 100 Mio EUR zu fixieren – Ausgabe- und Valutatag der Neuen Anleihe ist der 31. März 2023.

So konnte man gleichzeitig eine bestehende Anleihe über 80 Mio EUR mit Laufzeit bis 2024 deutlich vor Fälligkeit zu refinanzieren. Und immerhin 75% der alten Anleihesumme wurden von den Gläubigern im Rahmen eines Umtauschangebots in die neue Anleihe investiert. Das darüberhinausgehende zusätzliche Kapitalin Höhe von 20 Mio EUR diene dem weiteren Wachstum der Mutares Group und der Portfoliodiversifizierung. Wobei die aktuelle Deal-Pipeline 86 konkrete Projekte mit einem Umsatzvolumen von rund 10,7 Mrd EUR umfassen soll – wäre also durchaus noch Spielraum für mehr gewesen auf Seite der Möglichkeiten. Sei es drum, Vertrauensbeweis durch den Kapitalmarkt in unruhigen Zeiten ist auch was wert. Vielleicht sogar mehr als zusätzliche 25 Mio EUR, die möglich gewesen wären laut Angebot.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentierte: „Die erfolgreiche Platzierung unserer neuen Anleihe macht deutlich, dass der Track-Record und die gute Entwicklung von Mutares von allen Investorengruppen honoriert wird. Unser Geschäftsmodell, das über Beratungsumsätze und Portfolio-Dividenden eine hohe Planbarkeit aufweist und über Exiterlöse einen Return on Investment von 7 bis 10x über den gesamten Investment-Lifecycle erlaubt, überzeugt sämtliche Stakeholder. Mit der frühzeitigen erfolgreichen Refinanzierung der bestehenden Anleihe können wir uns nun auf das konzentrieren, was wir am besten können, Chancen finden und für alle gewinnbringend nutzen.”

So läuft es derzeit bei den Münchenern. Und kann beschleunigt weiterlaufen…

Mutares Aktie mit dem Drang zu mehr. Mehr Übernahmen, mehr – wesentlich mehr – Umsatz und auch auf der Verkaufsseite einige „sehr reife Beteiligungen“. Und in 2023 steht man definitiv nicht auf der Bremse – aber kräftiges Wachstum braucht vor allem eines: Geld. Für Investitionen, Kapazitätsausbau, Übernahmen. Und auf die Frage, wie man die Geldfrage lösen will, gibt ee eine Antwort – Anleiheemission.

Nach hoher Transaktionsfrequenz in 2022 setzt man in München in 2023 – so sieht es zumindest bisher aus – noch einen „drauf“. Nach einem Exit am 5.01.2023 – „verkauft zu mehr als dem 7-10-fachen ROIC“, einem zweiten Exit wenig später, einem geplanten Zukauf von 200 Mio Umsatz, die von 1.200 Mitarbeitern im Bereich “ Herstellung von Stahlteilen“ erwirtschaftet werden, und dem Abschluss von 2 Übernahmen, die bereits in 2022 angekündigt worden waren, meldete man wenig später den dritten Exit – FDT Flachdach. Und dann am 3. März den 4. Exit im noch jungen Jahr – mit der Ganter – Construction. Dazu die letztes Wochenende gemeldete Übernahme, die wohl noch vor der geplanten – in exklusiven Verhandlungen befindlichen – Übernahme der „Walor International“ unterschriftsreif wurde.

Mutares mit bisher überzeugender Performance in 2023. Jetzt konnte man im widrigen Umfeld eine 100 Mio EUR Anleihe platzieren. Nicht im Wunschvolumen, aber immerhin… Und mit dem Geld wollen die Münchener zusätzliche Akquisitionen tätigen. Wenn man diese dann in rund 4 Jahren dann zum 7-10-fachen ROIC verkaufen sollte, muss man sich um die Refinanzierung wenig Sorgen machen.



