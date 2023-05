Mutares 2027er Anleihe um 50 Mio EUR aufgestockt. Macht noch mehr möglich.

Mutares holt sich 50 Mio EUR – 2027er Anleihe(ISIN: NO0012530965) jetzt auf 150 Mio aufgestockt.

Am 22.05.2023 wurde die Prüfung der Erhöhung der dieses Jahr emittierten Anleihe angekündigt und gestern – 24.05.2023 – wie nicht anders zu erwarten – gab es den Vollzug:

„Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat heute beschlossen, ihre im März 2023 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von EUR 100 Mio. (ISIN: NO0012530965) („Anleihe“) im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption um ein Volumen von EUR 50 Mio. zu erhöhen („Erhöhung“). Der Betrag der Erhöhung wurde erfolgreich bei Institutionellen Investoren platziert.“ (ad-hoc, 24.05.2024, Mutares)

Derzeit handelt die bis zum 31.03.2027 laufende Anleihe bei 101,88 % (Schlusskurs 24.05) und verzinst sich mit aktuell 11,515% ( in Höhe des 3-Monats-EURIBOR plus einer Marge von 8,5 % p.a.). Attraktive Anlage für Anleger – zumindest so lange die Mutares ihre Erfolgsbilanz fortsetzen kann. Wogegen derzeit nichts spricht, schaut man sich die Zahlen an und die derzeit bestehenden „Puffer“ in der Bilanz, die die Zahlung der Anleihezinsen absichern. Denn Anleihezinsen gehen vor Dividendenzahlungen. Und selbst wenn die Zinsen von über 11% aktuell hoch erscheinen, so können Sie bei einem ROIC vom 7 bis 10fachen bei einer „Verweildauer im Mutares Konzern“ von vielleicht rund 4 Jahren „entspannt“ in Kauf genommen werden.