Musti Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Sentiment und der Buzz um die Musti-Aktie lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine starke Diskussionsintensität hin. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Musti in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,6 EUR für den Schlusskurs der Musti-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,04 EUR, was eine positive Veränderung von 26,41 Prozent darstellt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 26,23 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Musti für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,67 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 55,93 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating. Musti wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Musti-Aktie. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Musti. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.