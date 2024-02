Musti Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Musti beträgt aktuell 47,06 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Musti-Aktie ein Durchschnitt von 20,64 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,2 EUR, was einem Unterschied von +26,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 26,23 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-0,11 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Musti für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität wird daher als mittel eingestuft und erfordert eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Musti im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Musti. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.