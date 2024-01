Musti Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Musti-Aktie zeigt, dass der Wert der Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 75, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 17,7 liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Musti.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Musti eingestellt waren. Insgesamt wurden sechs positive und vier negative Tage verzeichnet, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse erhält die Musti-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +36,61 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +17,71 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Musti eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Musti blieb gering, was zu einem "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insofern erhält die Aktie von Musti bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".