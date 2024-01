Mustek, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Aktie von Mustek zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,73 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,62 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt bei -15,07 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 0,64 EUR, was zu einem Abstand von -3,13 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Mustek war in letzter Zeit neutral, ohne nennenswerte positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Bewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Mustek liegt bei 35,71, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher eine Bewertung von "Neutral" für diese Kategorie vergeben.

Die Dividendenrendite für Mustek beträgt 5,42 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 5,66 Prozent liegt. Daher erhält Mustek eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik von den Analysten.