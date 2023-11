Mustek Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktie von Mustek wird aufgrund verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 5,42 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Mustek ist in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Daher wird die Aktie heute neutral bewertet.

Bei der Diskussionintensität in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Ergebnis führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mustek-Aktie von 0,625 EUR weit von dem GD200 (0,76 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,68 EUR ein "Schlecht"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Kurs der Mustek-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.