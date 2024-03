Mustek Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Mustek-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,67 EUR lag, während der aktuelle Kurs nur 0,448 EUR beträgt. Dies bedeutet eine Abweichung von -33,13 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,55 EUR) liegt über dem aktuellen Kurs (0,448 EUR) und erhält somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mustek-Aktie liegt bei 80, was auf eine Überkaufung hindeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 72,17 über dem empfohlenen Wert und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mustek.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Mustek-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da die Dividendenrendite von 6,64 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Mustek daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.