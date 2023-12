Mustafa Ergün: Fußball bringt Kinder nicht auf dumme Gedanken

Bocholt, Deutschland (ots/PRNewswire) -CMG-News:Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9236051-mustafa-ergun-fußball-bringt-kinder-nicht-auf-dumme-gedanken/ (https://www.multivu.com/players/de/9236051-mustafa-ergun-fu%C3%9Fball-bringt-kinder-nicht-auf-dumme-gedanken/)Mustafa Ergün aus Bocholt hat eine Ausbildung als Textiltechniker gemacht, ist aber nebenbei Fußballtrainer aus Leidenschaft. Die Spieler in seiner Mannschaft repräsentieren viele verschiedene Länder und Kulturen, sie sind Türken, Kurden, Albaner, Spanier, Deutsche, Libanesen… einfach multikulti. In dem Team ist diese Vielfalt unter den Kindern noch nie Thema gewesen. Ergün zufolge bringt Fußball die Kinder nicht auf dumme Gedanken, weil Sport die Jugend von Schlechterem fernhält.https://german.cri.cn/2023/12/15/VIDEngsMZqBSAN1WHO1POGFE231215.shtmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2302077/1215_1.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2302078/1215_2.mp4Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2302079/Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2302080/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mustafa-ergun-fuWball-bringt-kinder-nicht-auf-dumme-gedanken-302016961.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell