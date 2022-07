Musk gibt auf: Twitter-Aktie vor Kursrutsch?

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Die Anlegergemeinde hat es nun schwarz auf weiß: Elon Musk wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Kurznachrichtendienst Twitter (WKN: A1W6XZ) nicht übernehmen. Er kündigte seinerseits den Merger-Deal. Die Reaktion am Markt fällt mit -5% auf 35,04 US$ entsprechend schwarzseherisch aus.

Der US-Kurznachrichtendienst Twitter wurde 2006 in San Francisco, Kalifornien gegründet und gewann weltweit rasch an Popularität. In den letzten Jahren wurde die Plattform jedoch wegen sich ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.