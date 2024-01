Muscle Maker Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Sadot-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 71,5, was darauf hinweist, dass Sadot überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Sadot somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sadot-Aktie mit einem Kurs von 0,414 USD derzeit -23,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -57,32 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sadot insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Keine neuen Analystenupdates liegen aus dem letzten Monat vor, wodurch Sadot insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv, mit acht Tagen positiver Diskussion und zwei Tagen negativer Kommunikation. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sadot diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.