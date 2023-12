MusclePharm Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Musclepharm schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Mit einem Unterschied von 3,14 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,14 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Musclepharm festgestellt werden. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien registriert. Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel waren überwiegend neutral, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Musclepharm-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt einen Wert von 50, was zu dem Schluss führt, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Musclepharm basierend auf der Dividendenpolitik, dem Stimmungsbild und dem Relative Strength Index.