MusclePharm Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Anleger-Sentiment und technische Analyse zeigen neutrale Bewertung für Musclepharm

Das Anleger-Sentiment für Musclepharm zeigt sich in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als neutral. Weder positive noch negative Diskussionen haben zu Ausschlägen geführt. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessieren. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Musclepharm-Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Musclepharm. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 50 eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Musclepharm. Die Diskussionsintensität wird langfristig als mittel eingestuft, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Bei der Dividende schüttet Musclepharm im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,13 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,13 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Musclepharm auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und der Dividende.