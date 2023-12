MusclePharm Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Musclepharm: Dividende, Anleger-Sentiment und Relative Strength Index im Fokus

Die Dividende von Musclepharm liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,14 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 3,14 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Musclepharm in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung von Musclepharm über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Musclepharm zeigt Werte von 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt bleibt die Bewertung von Musclepharm in Bezug auf Dividende, Anleger-Sentiment und Relative Strength Index neutral.

