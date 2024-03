Murray Cod Australia Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Murray Cod Australia festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,15 AUD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,135 AUD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts wird die Aktie hingegen mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 46,15, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Murray Cod Australia auf Basis der RSI-Bewertung.