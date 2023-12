Murphy USA Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Murphy USA verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 23,52 Prozent, während ähnliche Aktien im "Spezialität Einzelhandel"-Bereich im Durchschnitt um -4,89 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,41 Prozent für Murphy USA in diesem Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,05 Prozent, wobei Murphy USA um 23,47 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Für die Beurteilung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Murphy USA liegt bei 61,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 58,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird Murphy USA als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,18, was einem Abstand von 59 Prozent zum Branchen-KGV von 36,78 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Murphy USA-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 315 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -11,47 Prozent fallen könnte. Basierend darauf erhält Murphy USA eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.