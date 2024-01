Murphy USA Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei Murphy USA wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 19,01 Punkten, was darauf hinweist, dass die Murphy USA-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, und somit erhält Murphy USA eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, erhielt Murphy USA in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Da keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein Abwärtspotenzial von -17,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Murphy USA.

In Bezug auf die Dividende weist Murphy USA eine Dividendenrendite von 0,45 Prozent auf, was 2,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von einer Redaktion.

Fundamental gesehen wird die Aktie von Murphy USA nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV von 15,18 insgesamt 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" von 37,43. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.