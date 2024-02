Murphy USA Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Murphy USA: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Dividende von Murphy USA liegt bei 0,41 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,41 %) niedriger ist. Dies bedeutet eine Differenz von 3 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Murphy USA liegt bei 21,18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie um +22,1 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit einer Abweichung von +10,6 Prozent auf einen positiven Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung rund um Murphy USA ist überwiegend positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Murphy USA sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch die Anlegerstimmung.