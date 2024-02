Murphy USA Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Murphy USA zeigt sich überwiegend positiv, basierend auf einer Stimmungsanalyse in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es zehn positive Tage und nur einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Murphy USA-Aktie derzeit mit einem Wert von 20,54 überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für dieses Signal. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Murphy USA in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,56 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +56,65 Prozent im Branchenvergleich für Murphy USA. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 56,28 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von +17,7 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +7,04 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.