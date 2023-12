Murphy USA Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Murphy Usa-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,45 Prozent auf, was 2,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von unserer Redaktion, da die Aktie als unrentables Investment betrachtet wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Murphy Usa liegt bei 15,18, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,09 liegt. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Murphy Usa von 355,69 USD als positiv bewertet, da er sich um +12,99 Prozent vom GD200 (314,81 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 363,77 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Murphy Usa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Die Analysten sehen jedoch ein Kursziel von 315 USD, was unter dem aktuellen Schlusskurs von 355,69 USD liegt und somit zu einer erwarteten Kursentwicklung von -11,44 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf der Bewertung der Analysten.