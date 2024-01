Murphy Oil Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Murphy Oil verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 2,09 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 24,48 Prozent erzielt, wobei Murphy Oil mit 22,39 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Murphy Oil-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist somit "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Murphy Oil. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 46,25 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 16,5 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 39,7 USD. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Murphy Oil eine Dividendenrendite von 2,39 % aus, was 25,7 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 28,08 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Murphy Oil liegt bei 86,63, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Murphy Oil daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".