Murphy Oil Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Murphy Oil hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 28,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,95 Prozent für Murphy Oil bedeutet. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 28,37 Prozent, was bedeutet, dass Murphy Oil 31,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Murphy Oil in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Murphy Oil insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Murphy Oil vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 44,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 12,35 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für Murphy Oil folgendes Bild: Die Diskussionsintensität hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, daher wird Murphy Oil in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Murphy Oil führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 8,44 ist Murphy Oil deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 27,61 und daher unterbewertet. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.