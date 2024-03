Murphy Oil Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Murphy Oil wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,13 Punkten, was darauf hinweist, dass Murphy Oil weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,34, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Murphy Oil derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 41,84 USD, während der Kurs der Aktie bei 42,14 USD liegt, was einer Abweichung von +0,72 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 39,42 USD, was einer Abweichung von +6,9 Prozent entspricht. Insgesamt wird dies als "Gut" bewertet.

Analysten haben Murphy Oil in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 44,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 5,6 Prozent darstellt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf Analystenbewertungen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8,44, was 68 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.