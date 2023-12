Muro Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Muro-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1221,03 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1395 JPY, was einem Unterschied von +14,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1345,28 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+3,7 Prozent) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält Muro für die einfache Charttechnik jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger und Nutzer in den sozialen Medien bezüglich Muro ist neutral. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen waren in den letzten Tagen überwiegend neutral, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Muro-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- (44) als auch auf 25-Tage-Basis (47,5) im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Tendenz. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Muro-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch bezüglich der Anlegerstimmung und des RSI.