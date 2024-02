Muro Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert der Muro liegt bei 46,25, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 40 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Muro gesprochen. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Muro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 1282,47 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs (1492 JPY) deutlich darüber liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 1417,16 JPY und einem letzten Schlusskurs darüber eine positive Entwicklung, weshalb die Muro-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anleger-Stimmungslage gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält die Muro-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Muro-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und das allgemeine Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.