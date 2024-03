Muro Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse von Muro-Aktien zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 1320,98 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1545 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,96 Prozent entspricht. Basierend auf diesem längerfristigen Durchschnitt erhält Muro eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1478,82 JPY, was einer Abweichung von +4,48 Prozent entspricht, und so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt wird Muro basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Muro-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,94 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 42,28 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über Muro war im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich höher oder niedriger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Muro-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments mit einem "Neutral"-Rating versehen.