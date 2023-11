Murata Mfg Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "SBM Offshore":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Wertpapier eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Murata Manufacturing. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,54 und zeigt, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Murata Manufacturing-Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei Murata Manufacturing haben wir eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte Murata Manufacturing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,3 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche stiegen im Durchschnitt um 16,97 Prozent, was eine Underperformance von -0,68 Prozent für Murata Manufacturing bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Murata Manufacturing 2,85 Prozent über dem Durchschnitt von 13,45 Prozent. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Dividendenverhältnis von Murata Manufacturing beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -0,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.