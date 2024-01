Murata Mfg Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Murata Manufacturing":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Murata Manufacturing als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Murata Manufacturing-Aktie beträgt 49,45, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 49,7 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Murata Manufacturing. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl von Beiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Murata Manufacturing wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es konnten kaum Änderungen identifiziert werden. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt derzeit 24,24 und liegt damit um 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 41. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht unterbewertet. Auf dieser Stufe erhält Murata Manufacturing daher eine "Gut"-Bewertung.