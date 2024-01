Murata Mfg Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Murata Manufacturing":

Murata Manufacturing hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -3,21 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Murata Manufacturing um 0,18 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Murata Manufacturing wird als neutral bewertet, obwohl in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 1,85 Prozent hat Murata Manufacturing momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse ist die Murata Manufacturing-Aktie mit einem Kurs von 2961,5 JPY +8,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,17 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.