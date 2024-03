Munition für Ukraine: Litauen schließt sich Tschechiens Initiative an

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird sich der tschechischen Initiative zur Beschaffung von Artilleriemunition für die von Russland angegriffenen Ukraine anschließen und finanziell unterstützen. Dies habe sie ihrem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala in einem Telefonat zugesagt, teilte Regierungschefin Ingrida Simonyte am Montag in Vilnius mit. Nähere Angaben machte die Ministerpräsidentin des baltischen EU- und Nato-Landes zunächst nicht.

Tschechien sammelt mit Nachdruck finanzielle Unterstützer für das Vorhaben, große Mengen Artilleriemunition für die Ukraine in Nicht-EU-Staaten zu kaufen. "Litauen wird zu allen internationalen Bemühungen beitragen, die die Ukraine ihrem und unserem Sieg näherbringen", schrieb Simonyte auf X (vormals Twitter). Außenminister Gabrielius Landsbergis schrieb über den weitergeleiteten Post: "Whatever it takes" (Deutsch: "Was auch immer nötig ist").

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren mit westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Litauen gehört zu den entschiedensten Unterstützern Kiews./awe/DP/jha