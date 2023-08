Munich Re Aktie: Ein neuer Höchststand und vielleicht bald 400 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Starke Finanzzahlen haben die Aktien der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, bekannt als Munich Re, in dieser Woche auf eine neue Höhe von 20 Jahren katapultiert. Am Donnerstag erlebte der im DAX gelistete Versicherer einen Anstieg um über 2 Prozent und erreichte mit einem Kurs von 356,10 Euro den höchsten Stand seit dem Jahr 2001. Das bisherige Rekordhoch von 359,20 Euro aus dem Jahr 2000 ist nun in greifbarer Nähe.

Der weltweit führende Rückversicherer gab bekannt, dass sein Umsatz aus Versicherungen im vergangenen Quartal um etwa drei Prozent auf insgesamt 14,2 Milliarden Euro gestiegen ist. Der Nettogewinn belief sich dabei auf beachtliche 1,15 Milliarden Euro – obwohl dies ein Rückgang um rund siebenundzwanzig Prozent gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres darstellt.

Bestens positioniert das Gewinnziel...