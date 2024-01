Mundoro Capital Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) der Mundoro Capital zeigt eine überkaufte Situation an, da er bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Mundoro Capital 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentabel eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mundoro Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,18 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt ebenfalls 0,18 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um Mundoro Capital war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Mundoro Capital daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI, der Dividende und der technischen Analyse, während das Anleger-Sentiment zu einer "Neutral"-Bewertung führt.