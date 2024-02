iQiyi Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die neuesten Entwicklungen bei Iqiyi haben gemischte Reaktionen bei den Marktteilnehmern hervorgerufen. Laut einer Stimmungsanalyse waren die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt, es gab jedoch auch einige negative Tage. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen haben zu einer überwiegend negativen Einschätzung geführt, weshalb Iqiyi derzeit als "neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 signalisieren eine neutrale Einstufung, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit keine klare Richtung aufweist.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend neutrale Bewertungen für Iqiyi abgegeben und keine aktuellen Updates veröffentlicht. Bezüglich des aktuellen Kurses von 3,59 USD erwarten sie jedoch eine erhebliche Entwicklung von 122,84 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 8 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,82 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,59 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200 und den GD50, was insgesamt zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt spiegelt die Analyse der Anlegerstimmung, des RSI, der Analystenbewertungen und der technischen Analyse ein gemischtes Bild wider, das derzeit als neutral mit leicht negativem Einschlag eingestuft wird.