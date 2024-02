Mundoro Capital Aktie: Reine Nervensache!

Die Dividendenrendite von Mundoro Capital beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,58) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Mundoro Capital in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer einen positiven Trend. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Mundoro Capital liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 62,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Mundoro Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,56 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -22,2 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +19,64 Prozent für Mundoro Capital bedeutet. Im "Materialien"-Sektor betrug die Rendite im letzten Jahr ebenfalls -22,2 Prozent, wobei Mundoro Capital um 19,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.