MultiversX enthüllt den xDay 2023: Europas führende Web 3, KI- und Metaverse-Konferenz im ikonischen Palast des Parlaments in Bukarest

Sibiu, Rumänien (ots/PRNewswire) -Die MultiversX (https://multiversx.com/) Foundation gibt die zweite Ausgabe der globalen Konferenz zum Thema Blockchain-Technologie, xDay (https://xday.com/), bekannt, die die wichtige und wachsende Rolle untermauert, die Rumänien zunehmend im globalen Blockchain-Ökosystem einnimmt. Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der Konferenz in Paris findet die xDay 2023 vom 19. bis 21. Oktober 2023 im Parlamentspalast in Bukarest statt. Führungskräfte, Innovatoren, Unternehmer, Investoren und Regierungsbeamte aus aller Welt werden sich in Rumäniens Hauptstadt versammeln, um die neuesten Innovationen, Produkte und strategischen Partnerschaften vorzustellen, die die Zukunft von Blockchain-Technologien und Web3 mitgestalten werden.Der Zweck der xDay 2023 besteht darin, eine Konvergenz von Blockchain-Technologie, künstlicher Intelligenz, Metaversum und Web3 zu fördern und als Schnittpunkt mehrerer technologischer Bereiche zu fungieren und diese zu transformieren, um Innovationen voranzutreiben und die Entwicklung zu beschleunigen. Auf der Veranstaltung werden Debatten, Präsentationen und Podiumsdiskussionen stattfinden, während gleichzeitig zahlreiche Networking-Möglichkeiten für Entwickler, Erfinder und Technologiebegeisterte geboten werden. Die xDay 2023, zu der mehr als 3.000 Teilnehmer erwartet werden, darunter hochrangige Regierungsvertreter, Risikokapitalfonds und wichtige Branchenakteure, wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Blockchain-Ökosystems, der Verbesserung des MultiversX-Netzwerks und der Einführung einzigartiger Funktionen in der Branche spielen.Parallel zur xDay wird MultiversX im berühmten Parlamentspalast - bekannt als eines der wenigen von Menschenhand geschaffenen Bauwerke, die vom Weltraum aus sichtbar sind, und als größtes Verwaltungsgebäude der Welt - einen der größten Web3-Hackathons in Europa veranstalten, bei dem Preise im Gesamtwert von bis zu 1 Million US-Dollar winken. Drei Tage lang haben die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu präsentieren, mit anderen Innovatoren zusammenzuarbeiten und praktische Web3-Lösungen zu entwickeln.Höhepunkt der Veranstaltung ist die Verleihung der prestigeträchtigen MultiversX Ecosystem Awards, mit denen die Beiträge von Visionären, Innovatoren und Führungskräften der Gemeinschaft gewürdigt werden.„Bei MultiversX streben wir danach, Entwicklern eine bessere Erfahrung zu bieten und sie in die Lage zu versetzen, die Blockchain-Versorgung zu erweitern und zur Verbesserung der Gesellschaft beizutragen. Auf der xDay heben wir nicht nur die bahnbrechenden Innovationen in den Bereichen Technologie und Nutzererfahrungen hervor, die unser Ökosystem vorantreiben, sondern eröffnen auch neue Wege, um die Entwicklungszeit zu verkürzen, indem wir einen Hackathon im großen Stil veranstalten," so Beniamin Mincu, CEO von MultiversX.Tickets sind auf xday.com erhältlich.Die erste Ausgabe der xDay fand letztes Jahr in Paris im Brongniart-Palast statt, der jahrzehntelang die Pariser Börse beherbergte. Die Veranstaltung kündigte neue Produkte, Protokoll-Upgrades sowie neue strategische Integrationen an und feierte das Wachstum des MultiversX-Ökosystems mit über 6.000 dezentralen Anwendungen und Hunderten von Start-ups weltweit.Informationen zu MultiversXMultiversX ist ein hochgradig skalierbares, sicheres und dezentrales Blockchain-Netzwerk, das bahnbrechende, neue Anwendungen für Benutzer, Unternehmen, die Gesellschaft und das neue Metaversum ermöglicht.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2171706/Beniamin_Mincu.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2171707/MultiversX_Foundation.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2171708/MultiversX_Foundation.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2171709/MultiversX_Foundation.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/multiversx-enthullt-den-xday-2023-europas-fuhrende-web-3-ki--und-metaverse-konferenz-im-ikonischen-palast-des-parlaments-in-bukarest-301897723.htmlPressekontakt:Dona Georgia,dgeorgia@baobab-studio.com,+40732003027Original-Content von: MultiversX Foundation, übermittelt durch news aktuell