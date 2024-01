Multitude DEFAMA Enapter Yggdrasil SPAC – Topaktuelle Interviews. Spannende Einblicke – Aktienchancen 2024.

Multitude DEFAMA Enapter Yggdrasil SPAC – in den letzten Tagen gab’s spannende Interviews im nwm. Über ein Fintech, dessen Aktienkurs sich in den 7 Wochen um 84% erhöht hat. Und über einen Immobilienkonzern, der sein profitables Wachstum in 2023 fortsetzen konnte – ungestört vom Zinsumfeld und den reihenweisen Katastrophenmeldungen aus dem Immobiliensektor. Und wenig überraschend markierte die Aktie am Donnerstag ein Zwölfmonatshoch. Am Samstag dann ein Gespräch mit einem Vertreter der in letzter Zeit unter Druck stehenden Wasserstoffbranche – es gab einige wichtige Unternehmensmeldungen am letzten Handelstag 2023, die Fragen aufwarfen. Und zur Abrundung ein Initiator eine SPAC, der auf der Suche nach einem interesanten Asset, sprich Unternehmen ist. Einblicke wie ein SPAC funktioniert, was an einem Listing via SPAC interessant ist – Basisinformationen genereller Art.

Multitude DEFAMA Enapter Yggdrasil SPAC – Fintech Aktie seit Tief im November plus 84%. Weiter? CEO und Hauptaktionär Jorma Jokela gibt Einblicke. „…Marktführer in Europa.“

Am 15. November notierte die Aktie des finnischen Fintechs Multitude SE (ISIN: FI4000106299) ein Tief bei 2,56 EUR – und aktuell notiert die Aktie nach einer fulminanten Kursrallye bei 4,80 EUR (XETRA, 5.1.2024, 11:30 Uhr). Was ist zwischenzeitlich passiert? Es gab starke Q3-Zahlen, einen vielbeachteten Capital Markets Day – insgesamt rückte die Multitude, ihre Neuaufstellung, kostenorientierte Fokussierung und ihr Wachstumspotential in den Blick des Kapitalmarktes. Ist jetzt die Phnatasie „raus aus der Aktie“? Oder steht die Story und das Unternehmen erst am Anfang einer erfolgversprechenden Reise? Gründe den CEO und Hauptaktionär Jorma Jokela zu „seiner“ Multitude zu befragen. Spannende Einblicke, Verständniss für das Konzept und eine Vorstellung über das, was noch möglich scheint. Lesenswert.

nwm: Nicht alle unsere Leser kennen die Multitude SE. Wie würden Sie ihr Unternehmen kurz beschreiben?

J. Jormela: Multitude ist ein bedeutender Akteur im europäischen FinTech-Sektor, der Verbrauchern und kleinen und mittleren Unternehmen sowie anderen FinTechs, die von den traditionellen Banken vernachlässigt werden, digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen anbietet. Die Dienstleistungen werden über unsere Wachstumsplattform angeboten, die auch als interne Plattform für Bankdienstleistungen für unsere eigenen Geschäftsbereiche dient. Die Wachstumsplattform umfasst sechs zentrale Elemente: ein Compliance- Framework, eine Banklizenz, einen Technologie-Stack, Big Data und KI, eine Produktbibliothek und das Kundenmanagement. Diese Elemente bieten den Kunden der Plattform zahlreiche Vorteile, darunter eine schnellere Transaktionsverarbeitung, attraktive Finanzierungsoptionen, Zugang zu globalen Talenten, Cross-Selling-Möglichkeiten und Skalierbarkeit.

Multitude betreibt drei eigenständige Geschäftsbereiche: Consumer Banking (Ferratum), Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (Business Banking) (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Insgesamt beschäftigen diese Geschäftsbereiche über 700 Mitarbeiter, die Dienstleistungen in 16 Ländern anbieten und im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 212 Millionen Euro erzielten. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und ist im Prime Standard der Frankfurter Börse unter dem Kürzel „FRU" gelistet.