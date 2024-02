Multistack International Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung von Stimmungen und Meinungen, auch im Finanzmarkt. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Multistack wurde in Bezug auf die Diskussionstiefe als neutral eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderung gering blieb und kaum Änderungen identifiziert werden konnten.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf anderen Plattformen spielt auch eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Multistack neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Multistack diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI für Multistack liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI zeigt jedoch an, dass Multistack überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Multistack derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,01 AUD, während der Aktienkurs bei 0,006 AUD liegt, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine ähnliche Abweichung von -40 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.