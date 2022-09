Multiservice-Anbieter feiert Firmenjubiläum und Inhaber / Klüh veranstaltet Birthday-Dinner mit Mitarbeitenden im Areal Böhler

Düsseldorf (ots) -Der Unternehmer Josef Klüh feierte in diesem Jahr den "80sten", sein Unternehmen Klüh Service Management ein "rheinisches Jubiläum": 111-jähriges Bestehen. Am vergangenen Freitag (23.09.) feierte die Unternehmensgruppe aus Düsseldorf beide Jubiläen mit Mitarbeitenden aus aller Welt in der Kaltstahlhalle im Areal Böhler. Die damaligen Böhler Werke zählte der junge Josef Klüh, der mit 20 Jahren das Geschäft des in Russland gefallenen Vaters fortführte, zu Beginn seiner Karriere zu seinen ersten großen Kunden.Der Unternehmer hatte seinen Geburtstag im Januar in Dubai gefeiert - die große Party in Düsseldorf fiel wegen Corona aus und wurde nun nachgeholt - als Teil der Feier zum Firmenjubiläum. Zwei große Anlässe, eine große Gästeliste: Eingeladen waren Mitarbeitende aller Fachbereiche vom Geschäftsführer bis zur langjährigen Arbeitskraft aus ganz Deutschland sowie aus Dubai, Polen, den Niederlanden und der Türkei. Neben dem Jubilar Josef Klüh und seiner Frau Ahlem Sehili-Klüh waren auch Freunde und Weggefährten dabei, als für die rund 600 Gäste das mehrgängige Menü aufgetragen wurde.Zu den Gästen gehörten die Mitglieder des Beirates Hans-Joachim Driessen, Dr. Hans-Joachim Körber und Andreas Schmitz, sowie der "Klüh Stiftung zur Förderung der Innovation in Wissenschaft und Forschung" Dr. Karl Hans Arnold, Werner M. Dornscheidt, Joachim Hunold, Dr. Alfons Labisch, Klaus-Peter Müller, Dr. Volker Schratzlseer, Prof. Coordt von Mannstein und Roger und Yasmin Klüh, Sohn und Tochter des Inhabers.Dass ein Unternehmen mit 111 Jahren zwar Tradition hat, aber nicht "in die Jahre gekommen" ist, zeigte das Unterhaltungsprogramm. "Fresh Music Live", eine der international gefragtesten Livebands mit Funk Sound sowie DJ AXLNT sorgten für erstklassiges Entertainment.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell