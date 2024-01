Multi-Chem Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten Wochen zeigte sich in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Multi-chem. Es gab keine klare Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Multi-chem wurde in etwa gleich häufig diskutiert wie üblich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Multi-chem sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,86 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,95 SGD liegt, was einer Abweichung von +4,84 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,92 SGD, und der letzte Schlusskurs weicht um +1,56 Prozent davon ab. Auf dieser Basis wird Multi-chem auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Multi-chem derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Multi-chem mit einer Rendite von 29,67 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt, die bei -13,52 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.