Multi-Chem Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Multi-chem in den sozialen Medien. Deshalb wird die Aktie neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme wurde festgestellt. Insgesamt erhält Multi-chem daher eine neutrale Bewertung in dieser Hinsicht.

Im Branchenvergleich erzielte Multi-chem in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,99 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um -14,63 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +50,61 Prozent für Multi-chem. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Multi-chem 50,28 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Multi-chem derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" ergibt. Unsere Analysten geben daher eine schlechte Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Multi-chem weist einen Wert von 8,41 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 21,36. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Empfehlung.