Multi-Chem Aktie: Grund zur Sorge?

Die Multi-chem Aktie befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf technischer Analyse. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,86 SGD, während der Aktienkurs bei 1,94 SGD liegt, was einem Abstand von +4,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,91 SGD, was einer Differenz von +1,57 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für die Multi-chem Aktie in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Multi-chem gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erreichte Multi-chem in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,67 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -13,76 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +43,42 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance bei -14,14 Prozent, wobei Multi-chem 43,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Multi-chem liegt bei 55,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 43,18 und bestätigt die Gesamtbewertung auf "Neutral" für die Aktie.

