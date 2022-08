Multi-Blockchain Wallet App Nufinetes veröffentlicht neue Funktion zur Anzeige von NFTs auf Ethereum und VeChain

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Nufinetes, die erste Multi-Blockchain Wallet App, die für Ethereum-, VeChain- und BNB-Smart-Chain-Netzwerke entwickelt wurde, hat heute eine neue Funktion veröffentlicht, die es den Benutzern ermöglicht, Ethereum-NFTs von ausgewählten Projekten sicher zu verwalten, anzuzeigen und zu versenden. Das Nufinetes-Update erweitert die Kompatibilität von VIMworlds SmartNFTs auf VeChain auf ERC-721 NFTs und bietet eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche.WalletConnect, VeChainThor dApp KonnektivitätNufinetes bietet Nutzern die Möglichkeit, Transaktionen über mehrere Blockchains hinweg zu signieren. Mit dem Wallet Connect von Ethereum/BSC oder der Signierfunktion von VeChainThor können Nutzer mit dApps über alle Netzwerke hinweg interagieren und Transaktionen frei an eine Blockchain ihrer Wahl senden. Dazu gehören Token-Swaps auf beliebten Dexes wie UniSwap (Ethereum) oder PancakeSwap (BSC) und der Kauf von NFTs auf beliebten Marktplätzen wie OpenSea (Ethereum).Multi-Browser/Geräte/OS-UnterstützungEin Hauptmerkmal von Nufinetes ist die Fähigkeit, nahtlos auf jedem Gerät, Betriebssystem oder Browser zu arbeiten. Die Nutzer sind nicht auf eine einzige Browsererweiterung beschränkt. Stattdessen kann Nufinetes in einem Webbrowser oder als eigenständige Desktop- oder mobile Anwendung genutzt werden.Die geräteübergreifende Funktion ist auch durch einen einfachen Import von Seed Phrases möglich, so dass die Benutzer ihre Assets gleichzeitig auf die für sie am besten geeignete Weise verwalten können. Einfach ausgedrückt, importieren oder erstellen die Nutzer eine neue Wallet in Nufinetes. Diese Wallet-Adresse wird auf jeder verfügbaren Blockchain repliziert, wodurch die Anzahl der Adressen, die ein Nutzer verwalten muss, minimiert und die Nutzererfahrung rationalisiert wird.Neue SicherheitsmerkmaleIn dieser neuen Version wurden auch die Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Benutzer verbessert. Als dezentrales Wallet werden die privaten Schlüssel direkt vom Wallet-Besitzer verwaltet. Nufinetes bietet die Möglichkeit, einen privaten Schlüssel direkt zu exportieren, so dass Benutzer digitale Sicherungen auf USB- oder anderen sicheren Speichermedien erstellen können. Außerdem wird jetzt auch FaceID auf Apple iOS-Geräten unterstützt, was eine zusätzliche Ebene der mobilen Sicherheit bietet. Schließlich wurde eine „Always Ask"-Funktion hinzugefügt, die den Besitzer der Brieftasche dazu auffordert, jedes Mal einen Pin-Code oder eine biometrische Eingabe zu verwenden, wenn sein Telefon gesperrt oder die Nufinetes-Anwendung erneut geöffnet wird.Neue zeitsparende FunktionenAus Gründen der Bequemlichkeit und Sicherheit können Adressen in das Nufinetes-Adressbuch aufgenommen werden, was schnelle und bequeme Transaktionen mit häufigen Empfängern ermöglicht. Und Power-User, die mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen durchführen müssen, können die Wallet in Schritten von bis zu 30 Minuten freischalten, anstatt für jede Transaktion ein Passwort zu verlangen.Projekt- und dApp-IntegrationDas Nufinetes-Entwicklungsteam hat auch Funktionen eingeführt, die für Projektteams sehr attraktiv sind, die beispielsweise Vermögenswerte auf einer Kette (z. B. NFTs auf Ethereum) schnappen und Belohnungen auf einer anderen (z. B. Airdrop-Token auf BSC) senden möchten. Das Nufinetes-SDK ist auch für VeChain- und bald auch für Ethereum-Ökosystempartner verfügbar, so dass diese ihre Projekte mit der Nufinetes-Wallet integrieren können. Das SDK wird demnächst für weitere Integrationen öffentlich zugänglich gemacht.Über NufinetesNufinetes bietet eine funktionsreiche, zukunftssichere und benutzerfreundliche Plattform für die Verwaltung digitaler Assets. Der Kryptomarkt ist gesättigt mit Wallet-Optionen. Leider bieten viele von ihnen eine unzureichende Benutzererfahrung, was zu steilen Lernkurven und in einigen Fällen zu einem völligen Verlust von Werten führt. Nach einem erfolgreichen Start auf der öffentlichen Blockchain VeChainThor im Mai 2022 hat Nufinetes seitdem auf Ethereum und die BNB Smart Chain expandiert. Nufinetes, das kostenlos heruntergeladen werden kann und über eine Vielzahl von Funktionen verfügt, hat sich schnell zur besten Option für die Speicherung digitaler Inhalte entwickelt. Die mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattete und von einem technischen Expertenteam entwickelte Nufinetes-Brieftasche ist ein Kraftpaket für digitale Vermögenswerte, bei dem Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit im Vordergrund stehen. Nufinetes funktioniert auf allen Browsern, Geräten und Betriebssystemen Ihrer Wahl, laden sie deswegren die App oder die Desktop-Version Ihrer Wahl herunter. Klicken Sie hier für eine Liste der derzeit unterstützten Ethereum-Projekte, die die NFT Viewing-Funktion nutzen können.