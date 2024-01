MultiPlanration Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "MultiPlan Corporation":

Die Aktie von Multiplan wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Multiplan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 1,55 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,26 USD liegt damit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -18,71 Prozent. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,43 USD über dem letzten Schlusskurs von 1,26 USD, was zu einer Abweichung von -11,89 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt wird die Multiplan-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv, wie aus Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Allerdings standen in den letzten Tagen vermehrt negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurde in den letzten 12 Monaten 0-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben, was zu einer langfristigen neutralen Bewertung seitens der Institutionen führt. Für den aktuellen Kurs von 1,26 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -0,79 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 1,25 USD. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung durch institutionelle Analysten.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Multiplan-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.