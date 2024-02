MultiPlanration Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Multiplan-Aktie hat in den letzten Tagen eine durchschnittliche Kursbewegung von 1,56 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,11 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von -28,85 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200), was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,27 USD, was einem Abstand von -12,6 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich Multiplan. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen zum Unternehmen geäußert, was dazu führt, dass unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung abgegeben, wovon eine als "Neutral" eingestuft wurde. Es gibt kein aktuelles Analystenupdate zu Multiplan, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 1,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 12,61 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 53,64, was Multiplan eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analysepunkt einbringt.